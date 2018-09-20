Отечественные зарядные станции для электромобилей представили на форуме в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Отечественные станции зарядки для электромобилей представили на Тюменском нефтегазовом форуме, который проходит 19-20 сентября. Об этом ТАСС сказал директор компании "Индустрия S", официального представителя компании-производителя, Дмитрий Иванов.

"Наша продукция представлена готовыми инфраструктурными решениями для создания коммерческой сети зарядных станций для электротранспорта. Это полностью российская разработка, завод-производитель находится в Подмосковье. Сейчас зарядные станции уже смонтированы на Юге России (Сочи, Адлер), в Москве", - сказал он.

По словам Иванова, продукция компании представлена несколькими модификациями станций медленного заряда, позволяющими заряжать электромобиль в течение двух-трех часов, и станций быстрого типа, которые заряжают от 20 до 40 минут.

"Помимо оборудования, это еще и готовое IT-решение, которое позволяет владельцу станции удобно продавать, а покупателю получать услугу по зарядке. Комплекс доступен для работы 24 часа, в личном кабинете пользователя отображается статус "свободно" или "кто-то уже заряжается", и ее тариф", - пояснил глава компании.

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.