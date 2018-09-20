Курганская облдума поддержала в первом чтении изменение системы выборов главы Кургана

ТАСС, 20 сентября. Депутаты Курганской областной думы приняли в первом чтении законопроект об изменении системы выборов главы города Кургана, который предусматривает, что глава города будет избираться по результатам конкурса и возглавлять городскую администрацию, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областной думы.
"Депутаты сегодня приняли законопроект в первом чтении. Предлагается внести изменения, согласно которым глава Кургана будет избираться городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссии, а также будет возглавлять администрацию муниципалитета", - сказал представитель пресс-службы.
В настоящее время главой Кургана является избранный в сентябре 2014 года Сергей Руденко, он же является председателем городской думы. Руководителем администрации Кургана в 2016 году стал Андрей Потапов. Он был избран по итогам конкурса на заседании городской думы в результате тайного голосования, получив 22 из 24 возможных голосов.
Во втором чтении законопроект планируется рассмотреть на следующем заседании областной думы в октябре 2018 года.