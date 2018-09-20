Ямальский путешественник планирует возобновить экспедицию на Сахалин в декабре 2018 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Путешественник, член Ямальского отделения Русского географического общества (РГО) Андрей Меньшиков планируется возобновить экспедицию на Сахалин, в ходе которой в одиночку намерен перейти Татарский пролив, в декабре 2018 года.
"Сейчас "Нива" стоит на Дальнем Востоке, она стоит там с весны, как я приостановил путешествие. Думаю, что в декабре возобновлю экспедицию и пройду через Татарский пролив в одиночку на машине", - сообщил Меньшиков ТАСС.
Он добавил, что уже готовится к путешествию. "Я туда ездил, протестировал машину, проехал 150 километров на ней, столкнулся с определенными трудностями, которые уже решил. <…> Моя главная цель - перейти пролив и добраться до Южно-Сахалинска", - отметил он.
По словам путешественника, он пока не знает, как будет возвращаться на материк. Это зависит от погодных и иных условий. "После того, как вернусь на большую землю, поеду по Якутии на север. Как будет в остальном - я пока не знаю", - заключил он.
Планируется также, что в будущем, уже в ходе следующих поездок, Меньшиков отправится на поиски забытой базы немецких подводных лодок времен Великой Отечественной войны на островах рядом с полуостровом Таймыр. Поиски он планирует завершить к 2020 году.
Ямальское отделение РГО создано в 2010 году, оно объединяет экологов, географов, общественных деятелей и путешественников. Они ежегодно участвуют в различных экспедициях, в том числе по территории Арктики. Так, в октябре 2017 года они вошли в состав экспедиции на Викторию, самый западный остров российской Арктики, для изучения поведения радиоволн.