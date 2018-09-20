Челябинские власти пообещали решить проблему с вывозом мусора до 30 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии Челябинской области пообещало до 30 сентября наладить вывоз мусора из дворов областного центра после скопления отходов из-за закрытия городской свалки, сообщили в пресс-службе министерства.
Жители Челябинска 18 сентября обратились в министерство с жалобами на переполненные мусором контейнерные площадки. Проблема возникла из-за недобросовестных перевозчиков, которые отказались исполнять свои обязательства после закрытия свалки и отзыва у МУП "Горэкоцентр" лицензии на захоронение отходов.
"Администрация города Челябинска обещает полностью решить проблему с вывозом отходов до конца следующей недели", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в город уже прибыло 28 единиц техники, которые вывозят мусор.
Ранее суд по иску Росприроднадзора аннулировал лицензию МУП "Горэкоцентр" "за нарушения в работе городской свалки", действие документа истекло 16 сентября. По данным правительства региона, Челябинская городская свалка прекратила работу 11 сентября. С тех пор мусор стали вывозить на полигоны в Полетаево и Урефты.
Челябинская свалка, существующая с 40-х годов XX-го века, занимает более 50 га в черте города, объем накопленных отходов составляет 16 млн куб. м. Ее планируется рекультивировать.