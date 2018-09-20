Пожарные эвакуировали 65 человек из горящего жилого дома в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали 65 человек, в том числе 10 детей, из горящего дома в Екатеринбурге. Об этом в четверг сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области.
"Пожарно-спасательные подразделения по лестничным маршам эвакуировали 65 человек, из них 10 детей, двух человек пожарные вывели по лестничным маршам в масках "Самоспасатель"", - говорится в сообщении.
Пресс-служба поясняет, что в 12-этажном жилом доме горела квартира на 6 этаже. С огнем справились за 14 минут. Причины пожара пока неизвестны.