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Пожарные эвакуировали 65 человек из горящего жилого дома в Екатеринбурге

В 12-этажном доме горела квартира на шестом этаже

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали 65 человек, в том числе 10 детей, из горящего дома в Екатеринбурге. Об этом в четверг сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области.

"Пожарно-спасательные подразделения по лестничным маршам эвакуировали 65 человек, из них 10 детей, двух человек пожарные вывели по лестничным маршам в масках "Самоспасатель"", - говорится в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что в 12-этажном жилом доме горела квартира на 6 этаже. С огнем справились за 14 минут. Причины пожара пока неизвестны.

Теги
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