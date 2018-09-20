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В Сатке, где была авария в котельной, начался отопительный сезон

В понедельник в результате аварии пострадали четыре работника, троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести

ТАСС, 20 сентября. Отопление в городе Сатка Челябинской области, где в понедельник утром произошла авария в котельной, включили в четверг, сообщили ТАСС в администрации района.

В результате аварии пострадали четыре работника, трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Котельная принадлежит компании "Сатка Энергосистемы" и питает теплом большую часть жилых домов города и несколько социальных объектов.

"Котельная запущена сегодня в восемь утра. По городу идет каскадный запуск системы отопления в зданиях. Управляющие компании к этому готовы", - сказали в администрации.

По данным администрации, температура воздуха днем в Сатке на протяжении нескольких дней составляла до 20 градусов тепла. По информации синоптиков, в среду днем было плюс 14, в четверг - плюс девять.

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