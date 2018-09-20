Верховный муфтий Сирии посетил Соборную мечеть в Сургуте

IX Тюменский нефтегазовый форум

В Тюменской области открыли новый образовательный проект "Высшая инженерная школа"

Обучение по программам бакалавриата "Нефтегазовое дело" и магистратуры "Цифровая трансформация региона" на базе Тюменского индустриального университета началось с 1 сентября

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