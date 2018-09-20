Верховный муфтий Сирии посетил Соборную мечеть в Сургуте

ТАСС, 20 сентября. Верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун прибыл в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, где посетил Соборную мечеть в Сургуте, сообщается в четверг на сайте департамента общественных и внешних связей Югры.
"В Сургут прибыл верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун. Глава сирийских суннитов в первую очередь посетил Соборную мечеть, где встретился с имамами, прибывшими из разных городов Югры, и прихожанами", - говорится в сообщении.
По данным департамента, муфтий указал на необходимость выстроить братский диалог между Сирией и Югрой. "Мы рассчитываем, что будет налажено сотрудничество между нашими и вашими деятелями в сфере политики и экономики, духовными деятелями", - процитировали его в департаменте.
Днем ранее в Москве встречу с верховным муфтием Сирии провела губернатор Югры Наталья Комарова. Ахмад Хассун выразил благодарность главе региона за то, что она посетила Сирию и прилагает немало усилий для укрепления отношений.
В ходе апрельского визита Комаровой было заключено соглашение между Югрой и сирийской провинцией Хомс, которое регулирует вопросы сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.