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Верховный муфтий Сирии пригласил студентов из Югры посетить республику

Ахмад Хассун рассказал, что в Дамаске и Алеппо знают о Югре после того, как губернатор округа Наталья Комарова приехала в Сирию и привезла гуманитарную помощь для детей-сирот

ТАСС, 20 сентября. Верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун встретился со студентами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и пригласил их посетить республику, сообщается в четверг на сайте администрации региона.

"Верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун провел встречу со студентами высших и среднеспециальных учебных заведений Сургута и района. <…> Муфтий пригласил югорских студентов посетить Сирию, подчеркнув, что там они будут себя чувствовать, как дома", - говорится в сообщении.

Ахмад Хассун рассказал участникам встречи о трагичной истории своего государства и подчеркнул, что все военные конфликты на его родине не имеют никакого отношения к религии. "Те войны, которые происходят в нашем регионе, это не религиозные войны", - сказал Хассун, слова которого приводятся в сообщении.

Гость рассказал, что в двух крупных городах Сирии - Дамаске и Алеппо - знают о Югре. "Когда ваш губернатор Наталья Комарова приехала в Сирию и привезла с собой гуманитарную помощь для детей-сирот, то весь сирийский народ стал интересоваться, а где находится Югра на карте России и мира", - приводятся в сообщении слова муфтия.

Днем ранее Ахмад Хассун встретился с губернатором Югры Натальей Комаровой в Москве. Верховный муфтий Сирии выразил благодарность главе региона за то, что она посетила Сирию и прилагает немало усилий для укрепления отношений.

В ходе апрельского визита Комаровой было заключено соглашение между Югрой и сирийской провинцией Хомс, которое регулирует вопросы сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаСирияРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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