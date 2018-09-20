Верховный муфтий Сирии пригласил студентов из Югры посетить республику

ТАСС, 20 сентября. Верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун встретился со студентами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и пригласил их посетить республику, сообщается в четверг на сайте администрации региона.
"Верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун провел встречу со студентами высших и среднеспециальных учебных заведений Сургута и района. <…> Муфтий пригласил югорских студентов посетить Сирию, подчеркнув, что там они будут себя чувствовать, как дома", - говорится в сообщении.
Ахмад Хассун рассказал участникам встречи о трагичной истории своего государства и подчеркнул, что все военные конфликты на его родине не имеют никакого отношения к религии. "Те войны, которые происходят в нашем регионе, это не религиозные войны", - сказал Хассун, слова которого приводятся в сообщении.
Гость рассказал, что в двух крупных городах Сирии - Дамаске и Алеппо - знают о Югре. "Когда ваш губернатор Наталья Комарова приехала в Сирию и привезла с собой гуманитарную помощь для детей-сирот, то весь сирийский народ стал интересоваться, а где находится Югра на карте России и мира", - приводятся в сообщении слова муфтия.
Днем ранее Ахмад Хассун встретился с губернатором Югры Натальей Комаровой в Москве. Верховный муфтий Сирии выразил благодарность главе региона за то, что она посетила Сирию и прилагает немало усилий для укрепления отношений.
В ходе апрельского визита Комаровой было заключено соглашение между Югрой и сирийской провинцией Хомс, которое регулирует вопросы сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.