В золотодобывающей шахте "Южуралзолото ГК" погиб горнорабочий

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Тело горнорабочего со следами от удара электрическим током найдено в золотодобывающей шахте "Южуралзолото ГК" (Челябинская область). Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

"Днем 21 сентября в шахте "Центральная" ОА "Южуралзолото Группа Компаний" обнаружено тело 30-летнего горнорабочего. <...> По предварительной информации, рабочий получил смертельные травмы в результате поражения электрическим током", - сообщает СК.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось о другом ЧП на шахте компании. Вечером 19 сентября поступило сообщение об обрушении породы на глубине 800 м. В результате погиб рабочий.

О компании

ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" - одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объему производства и запасам. Добыча золотосодержащей руды осуществляется как подземным, так и открытым способом. Активы предприятия включают месторождения в Челябинской области и Хакасии. Добытую руду компания перерабатывает на собственных предприятиях, расположенных поблизости от месторождений.

По данным базы СПАРК, в этом году на предприятии прошли две внеплановые проверки Ростехнадзора, нарушений выявлено не было. В 2017 году в ходе 12 внеплановых проверок Ростехнадзор выявил нарушения правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых.

По итогам проверки Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, проведенной в июле 2017 года, было отмечено, что рудник шахты "Центральная" не оборудован системой позиционирования работников, позволяющей контролировать их местонахождение, с выводом информации диспетчеру шахты.