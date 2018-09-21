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Прокуратура проверит правомерность начисления жителю Урала платы за ЖКХ в 5,7 млн рублей

Ведомство начало проверку по сообщениям СМИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку по сообщениям СМИ о том, что житель Екатеринбурга получил несоразмерный счет за услуги ЖКХ в размере 5,7 млн рублей. В ходе проверки будет установлена правомерность начисления указанной суммы, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Заявление от мужчины пока не поступило, однако прокуратура начала проверку по сообщениям СМИ. Проверка, в ходе которой будет установлена правомерность начисления платы за жилищно-коммунальные услуги в таком размере, будет проведена с привлечение специалистов департамента государственного жилищного и строительного надзора", - сказала официальный представитель областного надзорного ведомства Марина Канатова.

Ранее сообщалось, что мужчина, получивший несоразмерный счет за услуги ЖКХ, обратился с заявлением в полицию, по которому также проводится проверка.

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