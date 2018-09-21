Осужденный за взятку челябинский экс-сенатор Цыбко снова объявил голодовку в колонии

"Константин Цыбко переведен в штрафной изолятор (ШИЗО) по надуманным, как мы полагаем, основаниям. Он вновь объявил голодовку, которую недавно прекратил", - сказал адвокат, уточнив, что это уже третья голодовка Цыбко.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший сенатор от Челябинской области Константин Цыбко, отбывающий в колонии в Кировской области срок за получение взяток, вновь объявил голодовку. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Трунов.

По словам Трунова, администрация ИК-11 Кирово-Чепецка "принуждает работать Цыбко фурнитурщиком в подвале в условиях полумрака", поэтому его подзащитный снова обратился к администрации с заявлением об отказе от приема пищи после перевода в ШИЗО на пять суток в связи с несогласием с дисциплинарным взысканием. "У экс-сенатора опухоль в голове, резко ухудшилось зрение, но с допуском врачей и проведением медобследования медлят", - отметил он.

Адвокат также добавил, что защита направила жалобу с требованием отменить взыскание и провести служебную проверку по поводу возможного избиения экс-сенатора, а также с требованием решить вопрос о его трудоустройстве только после медицинского обследования. "Ранее экс-сенатор выпал из конвойной машины из-за потери сознания и получил ряд травм", - сообщил Трунов.

Ранее в пресс-службе УФСИН по Кировской области сообщили ТАСС, что Цыбко после отбытия срока дисциплинарного взыскания за нарушение установленного порядка отбывания наказания 11 сентября вышел из ШИЗО и питается согласно распорядку дня. В марте этого года он также объявлял голодовку, чтобы добиться встречи с адвокатом.

Взятка за должность

Суд Озерска Челябинской области 3 августа 2017 года признал Константина Цыбко виновным во взяточничестве и приговорил его к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 70 млн рублей.

По версии следствия, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Евгения Тарасова не менее 11 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность. В 2012 году Цыбко как лично, так и при посредничестве Тарасова получил 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Озерского городского округа и иных районов Челябинской области.