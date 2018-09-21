В Свердловской области с начала 2018 года ликвидировали порядка 20 незаконных свалок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Порядка 20 из 81 несанкционированной свалки ликвидировано на территории Свердловской области с начала 2018 года в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка". Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе регионального ОНФ.
"В рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка" нам удалось ликвидировать порядка 20 свалок с начала 2018 года. Причем во время масштабного субботника, прошедшего 15 сентября, в Свердловской области от незаконных свалок очищено почти 60 гектаров земли", - цитирует пресс-служба координатора проекта в Свердловской области Игоря Русинова.
В пресс-службе регионального ОНФ уточнили, что всего с начала 2018 года на интерактивной карте свалок в Свердловской области отмечена 81 несанкционированная свалка.
Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщало, что в регионе большая часть свалок не соответствует санитарным, гидрогеологическим нормативам. У части свалок не известно, кто отвечает за эксплуатацию места размещения отходов, документы не оформлены соответствующим образом.
В сентябре 2017 года активисты приковали себя наручниками на въезде на несанкционированную свалку, которая ранее была закрыта по суду. Так люди выразили протест против незаконного складирования твердых бытовых отходов (ТБО) в регионе.