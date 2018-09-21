Авиакомпания "Ямал" отменила полеты из Кургана в Москву из-за низкой загруженности рейсов

ТАСС, 21 сентября. Авиакомпания "Ямал" отменила запланированные со 2 октября ежедневные полеты из Кургана в Москву из-за низкой загруженности рейсов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС коммерческий директор авиакомпании Андрей Дубров.

"На каждый рейс продано по одному-два-три билета, нет ажиотажного спроса. Аэропорт просил ежедневный рейс, но там нет столько пассажиров. Там уже есть одна частота, летает авиакомпания UTair, однако нас убедили, что спрос не удовлетворен", - сказал Дубров.

Он добавил, что имеется договоренность с авиакомпанией UTair, в рамках которой пассажиры, купившие билеты на рейсы "Ямала" из Кургана в Москву, смогут улететь рейсами UTair. Авиакомпания UTair выполняет регулярные рейсы из Кургана в Москву, частота полетов - один раз в день.

Как отметил в свою очередь в беседе с ТАСС исполнительный директор аэропорта Кургана Дмитрий Коваленко, изначально "Ямал" планировал осуществлять вечерние рейсы из Кургана в Москву с регулярностью два-три раза в неделю. "Почему они [авиакомпания "Ямал"] решили поставить тот же самый слот, что и UTair, мне непонятно. UTair осуществляет утренние рейсы в 06:50 (04:50 мск), а "Ямал" собирался вылетать в 06:30 (04:30 мск). Нам нужен вечерний рейс", - уточнил он.

Коваленко подчеркнул, что в сутки от 80 до 100 пассажиров не попадают на рейсы в Москву при полной загрузке самолетов UTair. "Они уезжают в окрестные аэропорты, в первую очередь - это Тюмень, и улетают оттуда", - пояснил собеседник агентства.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.