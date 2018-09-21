Суд продлил домашний арест экс-главы департамента экономразвития Курганской области

ТАСС, 21 сентября. Курганский городской суд в пятницу продлил на два месяца домашний арест бывшего главы департамента экономического развития Курганской области Сергея Чебыкина, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили ТАСС в суде.
"Суд продлил Чебыкину домашний арест на два месяца до 23 ноября", - сказала официальный представитель суда Наталья Иванищева.
24 июля в здании правительства Курганской области прошли оперативно-розыскные мероприятия. В местных СМИ предполагали, что речь может идти о кабинете руководителя департамента экономического развития региона Сергея Чебыкина. При этом в приемной Чебыкина ТАСС не подтвердили информацию о проведении в его кабинете мероприятий с участием силовых структур.
В тот же день стало известно, что Чебыкин написал заявление об увольнении по собственному желанию. 26 июля по ходатайству УФСБ России по Курганской области он был помещен под домашний арест сроком на два месяца.
В настоящее время исполняющим обязанности главы департамента экономического развития региона назначен бывший заместителя начальника Финансового управления Курганской области Константин Ермаков.