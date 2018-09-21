Суд продлил домашний арест экс-главы департамента экономразвития Курганской области

СГК до конца года решит вопрос о покупке Рефтинской ГРЭС у Enel

Глава Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов не уточнил, какие параметры компаниям еще предстоит обсудить, но отметил, что это касается цены

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