Губернатор сирийской провинции Хомс может посетить Югру с ответным визитом в декабре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Визит губернатора сирийской провинции Хомс в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру ожидается в декабре. Об этом в пятницу журналистам сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на проходящем в Санкт-Петербурге Евразийском женском форуме.

В ходе апрельского визита Комаровой в Сирию было заключено соглашение между Югрой и сирийской провинцией Хомс, которое регулирует вопросы сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

"Мы планируем приезд губернатора провинции Хомс господина Барази в Ханты-Мансийск как ответный для того, чтобы мы подписали конкретный план мероприятий по соглашению об экономическом и гуманитарном соглашении между нашими регионами. Это первый пункт нашей повестки на декабрь текущего года", - сказала Комарова.

Комарова напомнила, что сейчас в Югре находится Верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун. В течение двухдневного визита глава сирийских суннитов встретился с югорскими студентами, представителями национальных общественных организаций, прихожанами Соборной мечети в Сургуте.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.