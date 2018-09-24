Полиция разыскивает неизвестных, потушивших Вечный огонь в Коркино Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Сотрудники полиции устанавливают личности граждан, которые поздно вечером в воскресенье потушили Вечный огонь в городе Коркино Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"Полицейские изучают видеозапись с камер наблюдения, на которой зарегистрировано, как неизвестные заливают Вечный огонь в Коркино. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности граждан. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что горение Вечного огня было оперативно восстановлено.

Вечный огонь в Коркино находится на Аллее памяти, рядом с памятником Неизвестному солдату. Аллея сооружена на средства предприятий и организаций города и открыта 9 мая 1988 года. На мраморных плитах мемориального комплекса фамилий свыше тысячи жителей города, погибших в годы Великой Отечественной войны и в горячих точках.