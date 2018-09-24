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В Курганской области возбудили уголовное дело в отношении сбившего трех человек водителя

Авария произошла вечером 21 сентября в Половинском районе

ТАСС, 24 сентября. Уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" возбуждено в отношении водителя, сбившего трех человек на дороге в Половинском районе Курганской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

Авария произошла вечером в пятницу, 21 сентября. Водитель легкового автомобиля сбил трех пешеходов, один из которых - годовалый ребенок. Все трое погибли. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции."Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказала собеседница агентства.

В отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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