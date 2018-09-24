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Свердловское Заксобрание ликвидировало администрацию губернатора области

Вместо упраздняемой структуры предлагается создать аппарат губернатора и правительства Свердловской области
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сегодня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли изменения в Устав региона, которые ликвидируют администрацию губернатора. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

"Депутаты проголосовали сегодня в трех чтениях. Поправки в Устав области приняты", - сказали в пресс-службе.

Ранее в сентябре глава региона Евгений Куйвашев внес законопроект, предполагающий ликвидацию администрации губернатора. Вместо упраздняемой структуры предлагалось создать аппарат губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области, который будет обеспечивать организационное, правовое и иное обеспечение.

Ранее Куйвашев сократил должность первого заместителя губернатора - руководителя администрации губернатора региона. Вместо нее введена должность руководителя администрации губернатора, исполнение обязанностей главы было возложено на заместителя губернатора области Азата Салихова.

Должность первого заместителя - руководителя администрации губернатора занимал Владимир Тунгусов, назначенный на эту должность в мае 2016 года.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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