Свердловское Заксобрание сохранило предпенсионные льготы для жителей региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли законопроект, сохраняющий региональные пенсионные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет независимо от возраста выхода на пенсию. Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе департамента информационной политики региона.

"В рамках изменения в закон о транспортном налоге: сохраняется возможность освобождения от налога мужчин, которым исполнилось 60 лет и женщин, которым исполнилось 55 лет. Вторым законопроектом предусматривается сохранение мер социальной поддержки граждан при достижении ими возраста 60 и 55 лет и приобретении права на страховую пенсию по старости, срок назначения которой не наступил. Законопроекты вступят в силу с 1 января 2019 года, их реализация не потребует дополнительных расходов областного бюджета", - говорится в сообщении.

Председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина отметила, что для принятия законов было проведено внеочередное заседание. "[Были рассмотрены изменения] в десять законов, позволяющих сохранить все льготы, которые есть в Свердловской области для мужчин, достигших возраста 60 лет, и для женщин, достигших возраста 55 лет. Это и газификация, и бесплатный проезд в общественном транспорте, зубопротезирование, единовременные и ежемесячные выплаты и многие другие льготы", - добавила она.

По мнению губернатора области Евгения Куйвашева, в регионе должен быть обеспечен рост доходов пенсионеров, сохранение и расширение существующих льгот. В Свердловской области, согласно информации департамента, проживает 1,35 миллиона пенсионеров. Почти 400 тысяч человек из них получают различные региональные льготы.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении 29 августа предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, для мужчин - в 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста. При этом глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.