Правительство Курганской области решило увеличить базовую ставку зарплаты педагогов на 30%

ТАСС, 24 сентября. Правительство Курганской области приняло решение об увеличении размера базовой ставки оплаты труда педагогов в регионе на 30% - с 9 тыс. до 11,8 тыс. рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"В связи с увеличением минимального размера оплаты труда размер базовой ставки педагогов вырастет, в среднем, на 30% - с 9 тыс. рублей до 11,8 тыс. рублей. Соответствующее решение принято на заседании правительства Курганской области", - говорится в сообщении.

По данным властей, увеличение базовой части оплаты труда позволит упразднить систему неэффективных стимулирующих выплат. "На базовые ставки будет направляться не менее 70% фонда оплаты труда организации. Ранее на эти цели направлялось до 50-60%", - отмечается в сообщении правительства области.

Ранее сообщалось, что выпускники педагогических вузов и учреждений среднего профессионального образования, которые устраиваются на работу в городские и сельские школы Курганской области, с 2019 года начнут получать единовременные подъемные пособия в 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Курганской области Алексей Кокорин отметил, что компенсации расходов на оплату коммунальных услуг сельским учителям будут проиндексированы на 20% во II квартале 2018 года. Из областного бюджета на эти цели дополнительно выделено 29,4 млн рублей. Кроме того, глава региона поручил разработать региональную программу поддержки кадров социальной сферы, в рамках которой, в том числе, будут проработаны вопросы выплаты молодым педагогам субсидии на оплату первого взноса по ипотеке, а также приобретение служебного жилья в селах.