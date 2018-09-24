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УФСИН по Югре проводит проверку по сообщениям СМИ о взятках в сургутской колонии

По данным публикаций, заключенные и их родственники заявили, что платят взятки сотрудникам учреждения "за спокойную жизнь" в колонии

ТАСС, 24 сентября. Сотрудники УФСИН в Ханты-Мансийском автономном округе проводят проверку после сообщений СМИ о взятках в сургутской колонии № 11. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы регионального УФСИН Азамат Азнагулов.

"По данному факту проводится проверка, она началась еще до публикации. Сотрудник, о котором сообщают СМИ, уволился по собственному желанию в феврале этого года", - сказал он.

По данным СМИ, заключенные и их родственники заявили, что платят взятки сотрудникам учреждения "за спокойную жизнь" в колонии № 11 Сургута.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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