УФСИН по Югре проводит проверку по сообщениям СМИ о взятках в сургутской колонии

ТАСС, 24 сентября. Сотрудники УФСИН в Ханты-Мансийском автономном округе проводят проверку после сообщений СМИ о взятках в сургутской колонии № 11. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы регионального УФСИН Азамат Азнагулов.

"По данному факту проводится проверка, она началась еще до публикации. Сотрудник, о котором сообщают СМИ, уволился по собственному желанию в феврале этого года", - сказал он.

По данным СМИ, заключенные и их родственники заявили, что платят взятки сотрудникам учреждения "за спокойную жизнь" в колонии № 11 Сургута.