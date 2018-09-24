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Ученые проведут новую экспедицию в район эпицентра произошедшего на Урале землетрясения

Специалисты соберут данные с сейсмостанции, которая была установлена для мониторинга текущей ситуации
Временная сейсмическая станция, разработанная ГИ УрО РАН Лаборатория природно-техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН
Временная сейсмическая станция, разработанная ГИ УрО РАН
© Лаборатория природно-техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Ученые Горного института Уральского отделения (УрО) РАН в начале октября отправятся в новую экспедицию в Катав-Ивановский район Челябинской области - эпицентр произошедшего в ночь на 5 сентября землетрясения. Специалисты соберут данные с сейсмостанции, которая была установлена для мониторинга текущей ситуации, сообщил в понедельник ТАСС сотрудник лаборатории природно-техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Филипп Верхоланцев.

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5 сентября в 01:58 мск в Челябинской области было зарегистрировано землетрясение с магнитудой 5,4. Подземные толчки ощущали жители трех регионов - Башкирии, Свердловской и Челябинской областей. В Катав-Ивановске решением муниципальных властей был введен режим ЧС, сейчас он снят.

"Две станции мы сняли еще в начале сентября в рамках первой поездки по обследованию территории, одна из них была оставлена там на месяц для продолжения наблюдений. Теперь для сбора данных и их обработки мы планируем отправиться к ней уже в начале октября", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что для обследования территории сотрудники Горного института УрО РАН 5 сентября отправились в Катав-Ивановский район Челябинской области. Для мониторинга ситуации были установлены три временные сейсмические станции. По данным Уральской сейсмологической сети, после основного ночного толчка в течение 5 сентября было зарегистрировано 19 афтершоков - новых толчков различной силы, в том числе один магнитудой 4,7.

По данным министерства общественной безопасности Челябинской области, в пострадавших от стихии населенных пунктах были выявлены повреждения нескольких социально значимых объектов. Тогда власти региона пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим муниципалитетам.

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РоссияБашкортостанСвердловская областьЧелябинская область
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