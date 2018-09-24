В Югре предприниматель вернул в бюджет более 33 млн руб. после возбуждения уголовного дела

ТАСС, 24 сентября. Предприниматель в Ханты-Мансийском автономном округе, обвиняющийся в уклонении от уплаты налогов на сумму более 33 млн рублей, вернул деньги в бюджет округа после возбуждения уголовного дела, говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Руководитель фирмы обвиняется по статье УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"). Следствием установлено, что в 2016 году обвиняемый уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 33 млн рублей. В рамках расследования задолженность полностью погашена", - отмечается в сообщении.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.