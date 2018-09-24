Прокуратура в Югре начала проверку из-за сообщений о воде из-под крана, оставляющей ожоги

ТАСС, 24 сентября. Сотрудники прокуратуры и управления Роспотребнадзора Ханты-Мансийского округа - Югры начали проверку по сообщениям в СМИ о воде в городе Пыть-Ях, оставляющей ожоги. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе окружной прокуратуры.

Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что вода из-под крана оставляет на коже горожан химические ожоги.

"Прокуратура города Пыть-Ях начала проверку по сообщениям СМИ о некачественной воде в городе. Мероприятие проводится вместе с представителями Роспотребнадзора", - сказали в пресс-службе.