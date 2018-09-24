Саперы ЦВО обезвредили учебное минное поле на Урале с использованием сирийского опыта

ТАСС, 24 сентября. Инженерные подразделения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе проведения специальных учений разминировали условное минное поле в Челябинской области с учетом опыта, накопленного в Сирийской Арабской Республике. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.

"Инженерно-саперные группы со специально обученными собаками в ходе учений провели разведку участка лесистой местности на наличие противопехотных мин ловушек, фугасов и растяжек", - сказали в пресс-службе.

Военнослужащие обнаружили тщательно замаскированные взрывные устройства при помощи специального искателя "Коршун" и комплекта разминирования ОВР-2 "Сокол", который позволяет обнаруживать все виды взрывчатых веществ, независимо от хитростей их установки.

"Также саперы провели разминирование участка местности под асфальтовым и бетонным покрытием дорог с помощью накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств, замаскированных растяжек, используя сирийский опыт", - отметили в пресс-службе.

Всего в учениях было задействовано более 500 человек личного состава, свыше 40 единиц специальных машин разминирования ИМР-2 и 30 поисковых собак. "Для усложнения задачи на одном из участков пути на военнослужащих было совершено нападение групп условных террористов, в ходе завязавшегося учебного боя "нападавшие" были уничтожены, в том числе с применением вооружения новейших БТР-82А", - уточнили в ведомстве.