Созданный на Урале робот для диагностики ЛЭП презентуют делегациям из Индии и Нигерии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Роботизированный комплекс для диагностики линий электропередачи (ЛЭП), разработанный в Уральском федеральном университете (УрФУ, Екатеринбург), представят делегациям из Индии и Нигерии на Уральском молодежном энергетическом форуме, который стартовал в Дубае. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вуза.

"В Дубае участники стартапа УрФУ "Лаборатория будущего" открыли XV Уральский молодежный энергетический форум "Россия. Энергетика. Человек. Выбор пути". Отдельная часть форума посвящена стратегическому планированию развития проекта "Канатоход" - роботизированного комплекса для диагностики ЛЭП. Состоится выездная демонстрация проекта с участием гостей из Нигерии и Индии", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, форум позволит наладить новые международные контакты для дальнейшего развития проекта. "Важно определить, какие шаги нужны для создания системы автоматического техобслуживания электрических сетей, которой нет нигде в мире. Параллельно мы проработаем способы повышения экономической эффективности нашего стартапа", - приводит пресс-служба слова руководителя "Лаборатории будущего" УрФУ Александра Лемеха.

"Канатоход" позволяет дистанционно мониторить и определять места возможных повреждений на ЛЭП, а в будущем сможет их ремонтировать. Он сканирует трассу, строит карту, выявляет дефекты, записывает и передает данные. В перспективе один комплекс сможет обслуживать более тысячи километров ЛЭП. Это позволит быстро устранять аварии на электросетях и снизит риск для самих электриков.

Проект не имеет аналогов, в том числе по ожидаемой производительности и эффективности. Он получил поддержку фонда "Сколково" - грант первой стадии в размере 20 млн рублей, а также 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям на доработку. Разработка комплекса осуществляется при поддержке губернатора и правительства Свердловской области. На данный момент "Канатоход" проходит опытную эксплуатацию в ОАО "МРСК Урала" ПАО "Россети".

XV Уральский молодежный энергетический форум проходит в Дубае, в нем участвуют более 30 представителей энергокомпаний и университетов.