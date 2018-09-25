Летчики на Урале приступили к первым полетам на новых бомбардировщиках Су-34

ТАСС, 25 сентября. Экипажи смешанного авиационного полка, дислоцированного в Челябинской области, приступили к первым полетам на новейших многофункциональных фронтовых истребителях-бомбардировщиках Су-34, которые в сентябре были доставлены на Урал. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Летчики в Челябинске приступили к первым полетам на Су-34. Во время полетов экипажи изучают нюансы эксплуатации авиационной техники, отрабатывают навыки взлета и посадки, ведения воздушной разведки, взаимодействия с группой руководства полетами, а также действия в нештатных ситуациях", - сказали в пресс-службе.

Ранее на Урале была сформирована первая в ЦВО эскадрилья Су-34, летчики которой прошли переучивание в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России под Липецком. В сентябре первые три самолета были доставлены в пункт постоянной дислокации - на военный аэродром под Челябинском.

Многофункциональный фронтовой истребитель- бомбардировщик Су-34 по боевым возможностям относится к поколению самолетов "4++". Независимо от времени суток и метеоусловий он способен эффективно поражать наземные, морские и воздушные цели в любом географическом районе с применением всей номенклатуры авиационных боеприпасов, в том числе высокоточных. Дальность полета Су-34 - до 4 тысяч км, максимальная скорость - до 1900 км в час, боевая нагрузка - до 8 тонн. Уровень шума у этого самолета вдвое ниже, чем у предшественников.