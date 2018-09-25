В Сургуте прокуратура проверяет данные о подростке, запертом в холодильнике в "Пятерочке"

ТАСС, 25 сентября. Прокуратура Сургута начала проверку после сообщений в СМИ о подростке, запертом в холодильном помещении магазина "Пятерочка". Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что работники супермаркета в Сургуте заподозрили подростка в краже и заперли его в холодильном помещении. Сотрудники городского следственного отдела организовали проверку по признакам преступления "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением".
"По сообщениям, опубликованным в СМИ, организована прокурорская проверка. Сейчас работники прокуратуры города выясняют все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований будут приняты все меры прокурорского реагирования", - сказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры округа.
В ведомстве уточнили, что родители подростка в прокуратуру не обращались.