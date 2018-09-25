Гастроли "Театра.doc" пройдут в Екатеринбурге в память о Елене Греминой и Михаиле Угарове

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Гастроли московского "Театра.doc" пройдут в Екатеринбурге в "Ельцин Центре" в октябре и будут посвящены памяти руководителей театра Елены Греминой и Михаила Угарова. Об этом ТАСС во вторник сообщила руководитель театральной платформы "Ельцин Центра" Наталья Санникова.
Весной этого года театр потерял своих основоположников - художественный руководитель Михаил Угаров умер 1 апреля, его супруга и директор театра Елена Гремина - 16 мая.
"Мы посвящаем эти гастроли памяти Елены Греминой и Михаила Угарова, потому что это очень значимые для театра люди, без которых современный театр и документальный театр просто невозможно представить. Это дань уважения им", - сказала Санникова.
По ее словам, зрители в Екатеринбурге увидят два спектакля: 29 октября состоится показ спектакля "Правозащитники" режиссеров Ольги Лысак и Елены Греминой, а 30 октября - "Человек из Подольска", режиссером- постановщиком которого является Михаил Угаров.
Впервые гастроли "Театра.doc" прошли в Екатеринбурге в феврале 2017 года, зрители увидели постановки "Краткая история русского инакомыслия", "Простить измену", "Подлинные истории женщин, мужчин и богов". "Тогда огромное количество желающих не смогли попасть на спектакли, потому что билеты были проданы как минимум за неделю до показов. В том числе поэтому мы в этом году решили повторить гастроли, правда, уже с другими названиями", - пояснила собеседница агентства.
Московский театр документальной пьесы "Театр.doc" был создан в 2002 году. Это негосударственный, некоммерческий проект. Творческие группы театра создают спектакли на основе встреч с реальными людьми, на актуальные темы. Используются свидетельства реальных людей, техника вербатим, глубокая импровизация, театральные игры и тренинги.