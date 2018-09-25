На Урале нашли отпечатки раковин моллюсков и окаменелые растения возрастом 290 млн лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Специалисты геологического музея Уральского государственного горного университета (УГГУ) собрали в ходе экспедиции по Свердловской области около 30 образцов древних окаменелостей. Среди находок - плиты с отпечатками раковин моллюсков и листьев реликтового растения Гинкго возрастом около 290 млн лет, сообщил во вторник ТАСС директор музея Дмитрий Клейменов.
"Завершились экспедиции по территории Свердловской области, ученые собрали около 30 образцов древних окаменелостей. Мы нашли большие плиты песчаника и мергеля с отпечатками раковин головоногих моллюсков и плиты песчаника с крупными отпечатками листьев реликтового растения Гинкго, которым около 290 млн лет", - сказал собеседник агентства.
По словам Клейменова, найденные отпечатки имеют высокую степень сохранности, их можно отнести к уникальным. Экспонаты дополнят палеонтологическую экспозицию музея УГГУ.
"Это отпечатки растения в песчаниках пермского периода, когда Гинкго только появилось как самостоятельный подкласс, но уже в самом начале листья этого растения имели достаточно крупные размеры. Значимой находкой также считаются и отпечатки раковин моллюсков, после нас группа других специалистов продолжила поиски, но больше ничего уже не было найдено", - пояснил он.
Уральский геологический музей УГГУ был создан в 1937 году. Сейчас в музее на площади 1 тыс. кв. метров расположены отделы минералогии, полезных ископаемых и палеонтологии, всего в его фондах насчитывается более 40 тыс. экспонатов.