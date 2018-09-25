Врачи в Югре опровергли информацию о воде из-под крана, оставляющей ожоги

ТАСС, 25 сентября. Врачи города Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре не подтвердили информацию о зарегистрированных случаях химических ожогов, полученных от водопроводной воды. Об этом в письме на имя заместителя городского главы сообщил исполняющий обязанности главного врача Пыть-Яхской окружной клинической больницы Александр Аксенов.
Ранее в региональных СМИ появились сообщения о том, что вода из-под крана оставляет на коже горожан химические ожоги. Сотрудники прокуратуры и управления Роспотребнадзора по округу начали проверку.
"За период с 19.09.2018 по настоящее время в приемный покой Пыть-Яхской окружной клинической больницы обращений жителей города с ожогами при использовании водопроводной воды не зарегистрировано", - говорится в письме.
Как пояснила журналистам заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы Пыть-Яха Юлия Поспелова, стать причиной ожога вода не может. "Я не эксперт-дерматолог, но могу сказать, что указанные на фото признаки могли быть вызваны чем угодно, кроме холодной водопроводной воды, в том числе это может быть ожог кипятком", - прокомментировала Поспелова.