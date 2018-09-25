Европейские бюро претендуют на создание проекта концертного комплекса в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Три проекта архитектурных бюро из Великобритании, Италии и Венгрии претендуют на победу в конкурсе по созданию концепции нового концертного комплекса Свердловской филармонии в Екатеринбурге. Об этом во вторник на презентации проектов сообщил председатель жюри конкурса, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Ранее министр культуры региона Светлана Учайкина сообщала ТАСС, что новый концертный комплекс в Екатеринбурге планируют построить в течение пяти лет. В мае стало известно, что власти региона намерены выделить 300 млн рублей на этот проект. Премиальный фонд международного конкурса на разработку концепции по строительству концертного зала составляет 10 млн рублей.
"Это те три проекта, которые будут предложены к исполнению. <...> Третье место - Robert Gutowsky Architects из Венгрии, второе место - итальянский проект Alvisi Kirimoto. И, по мнению жюри, наиболее интересным является проект Zaha Hadid Architects из Великобритании", - сказал Креков.
По его словам, окончательный победитель конкурса будет определен ориентировочно через месяц после оценки практического воплощения каждого из проектов-финалистов. Предполагается, что новое и существующее здание филармонии будут объединены в единый комплекс.
Всего, по данным Свердловской филармонии, на конкурс поступили 47 заявок, из которых больше половины - идеи зарубежных архитекторов. В итоге жюри выбирало трех финалистов из восьми представленных проектов, среди которых была также разработка российских специалистов из Екатеринбурга.