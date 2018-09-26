Ученый: снижение сейсмической активности после землетрясения на Урале займет до двух лет

5 сентября в 01:58 мск в Челябинской области было зарегистрировано землетрясение с магнитудой 5,4. Подземные толчки ощущали жители трех регионов - Башкирии, Свердловской и Челябинской областей. В Катав-Ивановске решением муниципальных властей был введен режим ЧС, сейчас он снят.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Снижение сейсмической активности в Катав-Ивановском районе Челябинской области, где находился эпицентр произошедшего в ночь на 5 сентября землетрясения, может занять до двух лет. Об этом в среду сообщил ТАСС сотрудник лаборатории природно-техногенной сейсмичности Горного института Уральского отделения (УрО) РАН Филипп Верхоланцев.

"На текущий момент, по данным администрации Катав-Ивановского муниципального района, местные жители периодически продолжают ощущать сейсмические толчки. Они проявляются в виде легкой дрожи или подземного гула. По нашим ожиданиям, снижение сейсмической активности до фонового уровня может занять до двух лет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для контроля ситуации и понимания процессов, происходящих в очаге землетрясения, необходимо продолжить наблюдения с использованием временных сейсмических станций, расположенных поблизости от эпицентра. "Мы очень надеемся на поддержку региональных властей в этом вопросе", - уточнил Верхоланцев.

Ранее сообщалось, что для обследования территории сотрудники Горного института УрО РАН 5 сентября отправились в Катав-Ивановский район и установили там три временные сейсмические станции. Две из них были сняты спустя несколько дней, третья еще продолжает наблюдения. По данным Уральской сейсмологической сети, после основного ночного толчка в течение 5 сентября было зарегистрировано несколько десятков афтершоков - новых толчков различной силы, в том числе один магнитудой 4,7.