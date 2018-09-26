Пункт финальной изоляции радиоактивных отходов начнут строить на Южном Урале в 2020 году

ТАСС, 26 сентября. Строительство пункта финальной изоляции твердых радиоактивных отходов третьего и четвертого классов (среднеактивных короткоживущих, низко- и очень низкоактивных радиоактивных отходов) вблизи производственного объединения (ПО) "Маяк" (входит в ГК "Росатом") в Озерске в Челябинской области планируется начать в конце 2020 года. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель центра по связям с общественностью, СМИ, международными и общественными организациями Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (ФГУП "НО РАО", входит в ГК "Росатом") Никита Медянцев.

"Максимальная мощность объекта, который предполагается создать в Озерске - около 225 тыс. кубических метров радиоактивных отходов третьего и четвертого классов. Мы планируем его сооружать в санитарно-защитной зоне ПО "Маяк" в конце 2020 года. Первую очередь планируется запустить в 2022 году, дальше по мере необходимости будут создаваться новые очереди", - сказал он.

По словам Медянцева, в Озерске уже прошли общественные слушания по созданию приповерхностного пункта изоляции твердых радиоактивных отходов. "Из своего опыта мы понимаем, что, чем больше информации мы даем, тем спокойнее людям, которые живут вблизи этих объектов. Также мы рассказываем о своей деятельности в сети, проводим технические туры и работаем в образованных нами информационных центрах", - пояснил он, добавив, что участники общественных обсуждений отметили необходимость создания пункта для улучшения экологической обстановки в регионе.

О предприятии

ПО "Маяк" является ведущим предприятием ядерного оружейного комплекса России, осуществляет деятельность по таким направлениям, как регенерация отработавшего ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством. На предприятии работают промышленные реакторы, обладающие уникальными нейтронно-физическими характеристиками, что позволяет получать широкую номенклатуру радиоактивных изотопов оборонного и гражданского назначения.

ФГУП "НО РАО" определено национальным оператором по обращению с радиоактивными отходами, это единственная организация, уполномоченная вести деятельность по окончательной изоляции радиоактивных отходов. До настоящего времени все радиоактивные отходы в стране хранились во временных хранилищах предприятий атомной отрасли и окончательно не захоранивались. По данным НО РАО, объемы накопленных со времен реализации советского атомного проекта РАО, находящихся на территории РФ, составляют около 500 млн куб. метров.

Первый приповерхностный пункт захоронения твердых радиоактивных отходов начал создаваться в 2008 году Уральским электрохимическим комбинатом (УЭХК, предприятие топливной компании ТВЭЛ ГК "Росатом") в Новоуральске в Свердловской области. Хранилище представляет собой бетонное сооружение с толщиной стенки до 70 см и глубиной семь метров. Твердые спрессованные отходы упаковываются в металлические бочки и размещаются в железобетонные контейнеры, к настоящему времени пункт передан в эксплуатацию НО РАО.