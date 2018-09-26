Полпред в УрФО потребовал от челябинского губернатора решить проблемы с мусором за три дня

Ранее сообщалось, что жители Челябинска обратились в Минэкологии региона с жалобами на переполненные мусором контейнерные площадки. Администрация города ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС), из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор. Это позволило направить районным администрациям деньги для решения проблемы.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому нормализовать ситуацию с вывозом бытового мусора областном центре за три дня. Об этом в среду сообщается на сайте полпредства.

"Полпред поручил губернатору Челябинской области принять исчерпывающие меры для нормализации сложившегося положения в течение трех дней. Кроме того, Николай Цуканов поставил задачу руководителям органов прокуратуры и правоохранительных органов разобраться с причинами коллапса, установить и привлечь к ответственности виновных в этом вплоть до возбуждения уголовных дел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев обсудил принимаемые меры с прокуратурой, областными и муниципальными властями, обратив внимание на необходимость "неукоснительного выполнения поручений полпреда". "К настоящему времени обеспечивается ежедневный вывоз из Челябинска от 700 до 800 тонн бытовых отходов на Полетаевский полигон и около 200 тонн - на Урефтинский полигон. При этом первый объект переведен на круглосуточный режим работы. Перевозки мусора в городе осуществляют 84 спецавтомобиля, 15 машин предоставили муниципалитеты Челябинской области", - отмечается в сообщении.

Администрация Челябинска выделила главам городских районов 14 млн рублей на привлечение дополнительной техники для уборки мусорных завалов вокруг контейнерных площадок. Аппарат полпреда продолжает держать ситуацию в городе под постоянным контролем.

Ранее суд по иску Росприроднадзора аннулировал лицензию МУП "Горэкоцентр" "за нарушения в работе городской свалки", действие документа истекло 16 сентября. По данным правительства региона, Челябинская городская свалка прекратила работу 11 сентября, с тех пор мусор должны вывозить на новые полигоны в Полетаево и Урефты, которые находятся далеко от города. В результате во дворах стали скапливаться отходы. 25 сентября ситуация стала критической, и городские власти ввели режим чрезвычайной ситуации.