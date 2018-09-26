В Свердловской области двое подростков избили инвалида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Двое подростков избили 20-летнего мужчину в поселке Рефтинский Свердловской области, проводится проверка. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
Избиение было снято на видео, которое затем выложили в социальных сетях. Выложивший видео анонимный подписчик одной из групп социальной сети "Вконтакте" указывает, что пострадавший является инвалидом.
"Личности участников истории установлены по горячим следам сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции Асбеста. Ими оказались учащийся местной школы № 6 и бывший учащийся данного учебного заведения, который в настоящее время обучается в одном из техникумов соседнего города Сухой Лог", - пояснил он.
По словам Горелых, "потерпевшим является 20-летний местный житель". "Мотив такого жестоко поведения будет установлен в ходе начатой проверки. По ее итогам полиция Асбеста примет соответствующее процессуальное решение", - добавил представитель МВД.
По информации полиции, потерпевший действительно имеет определенные проблемы со здоровьем. После происшествия госпитализация мужчине не потребовалась. В среду состоится опрос потерпевшего вместе с законными представителями, а также подозреваемых. "По предварительным данным, подростки гуляли вблизи акватории Рефтинского водохранилища, потерпевший их по именам знает", - уточнил Горелых.
В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области ТАСС пояснили, что территориальным следственным отделом ведомства инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СК России для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения.