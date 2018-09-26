На Урале состоялась премьера музыкального спектакля с краткими комментариями для незрячих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Премьера детского музыкального спектакля "Соловей" для незрячих зрителей состоялась в Екатеринбурге в рамках проведения международного круглого стола "Инклюзивные сервисы в учреждениях культуры: технологии позитивного взаимодействия с инвалидами". Об этом в среду сообщила журналистам организатор конференции, директор Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Ирина Гильфанова.
"Прошел премьерный показ детского музыкального спектакля "Соловей" по сказке Андерсена на площадке театра Драмы (Свердловский государственный академический театр драмы - прим. ТАСС) с использованием тифлокомментариев - кратких описаний объектов, процессов, движений и образов персонажей для незрячих людей. <...> Это первый опыт для региона", - рассказала Гильфанова.
По ее словам, спектакль представили в том числе детям коррекционных школ - школы-интерната им. Мартиросяна в городе Верхняя Пышма (Свердловская область) и школы-интерната №10 в Екатеринбурге. "После спектакля ребята смогут пройти на сцену и прикоснуться к декорациям, костюмам, а также пообщаться с актерами. Кроме того, после премьеры состоялось обсуждение, насколько качественно получился спектакль с использованием тифлокомментария", - отметила Гильфанова.
Кроме того, организаторы представили участникам конференции спектакль в темноте "Белые ночи", который прошел на площадке Свердловской детской филармонии с участием незрячей актрисы. "Спектакль был поставлен по произведению Достоевского, премьера состоялась в городе Сочи", - добавила организатор.
Гильфанова сообщила, что на участие в международном круглом столе зарегистрировались более 80 человек. "Зарубежные практики представлены выступлениями участницы из Вашингтона (США), которая расскажет о танцевальной инклюзии со всеми группами инвалидов. Итальянский опыт нам продемонстрирует Вера Арма, которая представляет ассоциацию, нацеленную на создание инклюзивной адаптивной культуры для незрячих людей с проблемами слуха. Отечественный опыт представлен общественными деятелями в области инклюзии из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Челябинска и Уфы", - сказала директор.