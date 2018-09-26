Группа риелторов на Урале осуждена за хищение свыше 46 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Копейский городской суд Челябинской области приговорил 13 риелторов к реальным и условным срокам за хищение свыше 46,7 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны более трех десятков человек, сообщается в среду на сайте областной прокуратуры.
"Копейский городской суд Челябинской области вынес приговор в отношении 13 жителей региона, занимавшихся риелторской деятельностью. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". Восьми осужденным назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 2,5 до 6 лет в исправительной колонии общего режима, еще пятеро приговорены к условным срокам от 2 до 3 лет лишения свободы с аналогичными испытательными сроками", - говорится в сообщении.
Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших на сумму свыше 14,6 млн рублей.
Согласно материалам дела, в 2014-2015 годах обвиняемые занимались риелторской деятельность. В соучастии с сотрудницей территориального отдела Росреестра, под предлогом помощи в покупке жилья, они продавали квартиры потерпевших и похищали деньги, не предоставляя иного жилья. Подсудимые предлагали лицам, имеющим материнский капитал, приобрести недвижимость с использованием заемных средств подконтрольной риелторам организации, убеждая их заключать фиктивные договоры купли-продажи недвижимости без фактической передачи денежных средств от покупателя к продавцу, а также фиктивные договоры займов без фактической передачи денежных средств между заимодавцем и заемщиком.
Деньги, поступавшие на счета подконтрольной фирмы в счет оплаты по фиктивному договору займа, обвиняемые похищали. "Преступными действиями соучастники причинили ущерб 31 потерпевшему на сумму свыше 46,7 млн рублей", - резюмируется в сообщении областного надзорного ведомства.