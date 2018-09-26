Тюменские следователи проверят информацию об издевательстве матери над ребенком-инвалидом

ТЮМЕНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Следователи выяснят обстоятельства преступлений, совершенных в отношении жительницы города Заводоуковска Тюменской области, которая является инвалидом первой группы. Как сообщается в среду в пресс-релизе Следственного управления (СУ) СК РФ по региону, ее мать систематически издевалась над ней и не ухаживала должным образом.

"По данным следствия, 22-летняя жительница города Заводоуковска является инвалидом первой группы, ее мать систематически над ней издевается, не ухаживает, в связи с чем инициировано изъятие уголовного дела из производства органа дознания и принятие к своему производству. Кроме того, установлено, что подозреваемая с 20 по 22 августа, зная, что ее дочь не в состоянии самостоятельно себя обслуживать, оставила ее без помощи одну в квартире, в результате девушка не получала питание, воду и надлежащего ухода", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с 1996 года из-за ненадлежащего исполнения обязанностей неустановленными должностными лицами органов соцподдержки и защиты инвалидов, девушка находилась в опасной для жизни и здоровья обстановке, не получала должного ухода, питания, лечения, были нарушены ее права и законные интересы.

"Расследуются уголовные дела, возбужденные по статьям УК РФ "Угроза убийством", "Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению" и "Халатность". Выясняется, проводились ли должностными лицами мероприятия по проверке условий жизни девушки-инвалида в семье. Также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступлений", - уточнили в ведомстве.