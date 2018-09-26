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Суд рассмотрит жалобу потерпевших на УДО фигуранта дела о хищении 3 млрд рублей у банков

Осужденный в 2015 году за хищение Андрей Палферов вышел по УДО в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд рассмотрит жалобу потерпевшей стороны на условно-досрочное освобождение Андрея Палферова, осужденного в 2015 году за хищение свыше 3 млрд рублей у 11 российских банков. Об этом сообщили в среду ТАСС в суде.

"Жалоба потерпевшей стороны на условно-досрочное освобождение Палферова будет рассматриваться в суде 28 сентября. Потерпевшие восстановили срок на обжалование", - сказала собеседница агентства.

С 2008 по 2010 годы Палферов и его сообщники брали кредиты в банках через подконтрольные Палферову коммерческие организации, используя фиктивные документы. Сумма хищений превысила 3 млрд рублей. Обязанности по полному возврату кредитов мошенники так и не выполнили. Среди пострадавших банков - Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Уралсиб и другие.

В октябре 2015 года Андрей Палферов был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, однако после апелляции суд снизил срок наказания до 9 лет и четырех месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей. Его сообщники получили от 2,5 лет условно до 4,8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Палферов вышел по УДО в 2017 году.

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