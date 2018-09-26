Матрешки в поддержку Екатеринбурга в борьбе за "Экспо-2025" установят в 10 городах мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Матрешки в поддержку заявки Екатеринбурга на проведение выставки "Экспо-2025" установят в десяти городах мира, сообщили в среду в пресс-службе заявочного комитета. Символ России появится в знаковых местах Лондона, Буэнос-Айреса, Брюсселя, Парижа, Милана, Шанхая, Дубая, Берлина, Барселоны и Кейптауна.
"В преддверии принятия Генассамблеей Международного бюро выставок решения о месте проведения "Экспо" в 2025 году в 10 городах мира будут установлены по два арт-объекта, каждый из которых представляет из себя художественную интерпретацию самого узнаваемого и позитивного символа России - русской матрешки", - говорится в сообщении.
Десять матрешек расписали уральские художники и дизайнеры, еще десять распишут иностранные художники на местах. "Матрешки выполнены в человеческий рост из металлопластика и дополнены элементами виртуальной реальности: при наведении смартфона на арт-объект можно будет ознакомиться с достижениями человечества, представленными на "Экспо", - отметили в заявочном комитете, приведя примеры таких достижений: искусственный спутник Земли, Эйфелева башня, рентгеновский аппарат, первый в мире телефон.
О запуске первого искусственного спутника Земли напомнит матрешка, которая отправится в Лондон. На ней есть надпись "Поехали!", или "Let"s Go!", а также три даты: 1957, 1961 и 2025 годы. "Помимо этого, на матрешке изображен непосредственно сам спутник и стилизованный запуск ракеты "Восток - 1", на которой Юрий Алексеевич совершил неоценимый прорыв и вклад в историю человечества", - приводит пресс-служба слова дизайнера Дмитрия Шишкина.
В заявочном комитете уточнили, что арт-объекты будут размещены в популярных и посещаемых общественных пространствах, привлекая внимание жителей городов и их гостей к истории Всемирных выставок. "В ноябре 2018 года все 20 матрешек "съедутся" в Париж и будут представлены на 164-й сессии Генеральной ассамблеи МБВ, где будет выбран город, который примет "Экспо 2025", - добавили в пресс- службе.
Российская заявка о проведении Всемирной универсальной выставки "Экспо-2025" в Екатеринбурге была направлена в Международное выставочное бюро в мае 2017 года, ее тема - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". Победитель будет выбран в ходе 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре 2018 года. Проведение "Экспо" запланировано со 2 мая по 2 ноября 2025 года.