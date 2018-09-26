ОНФ обратился в прокуратуру в связи с ситуацией с вывозом мусора в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Активисты челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в прокуратуру с жалобой на бездействие органов власти в связи с прекращением вывоза мусора из Челябинска. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе движения.

Во вторник администрация Челябинска ввела режим чрезвычайной ситуации из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор.

"Региональное отделение ОНФ обратилось в прокуратуру Уральского федерального округа с жалобой на бездействие органов Роспотребнадзора, должностных лиц Челябинска и области, так как данные ведомства неоднократно получали обращения и были предупреждены о надвигающейся катастрофе", - говорится в сообщении.

"В связи с тем, что в региональном центре сложилась вопиющая ситуация и отношение населения к действиям властей крайне критическое, мы требуем полной открытости информации. Считаем уместным разместить список дворов с захламленными контейнерными площадками, график и стоимость вывоза мусора на официальном сайте администрации Челябинска. Люди должны знать, что об их проблеме известно, мусор будет вывезен такого-то числа и хватит ли на это заявленных средств", - цитирует пресс-служба эксперта ОНФ Виталия Вороного.

В ОНФ уточнили, что получили более тысячи обращений о стихийных свалках в Челябинске. В настоящий момент на интерактивной карте свалок ОНФ отмечена 321 стихийная свалка, возникшая в Челябинске за последнюю неделю. Активисты ОНФ предлагают главе города выйти на субботник и принять участие в вывозе мусора.

Ситуация в Челябинске

Ранее суд по иску Росприроднадзора аннулировал лицензию МУП "Горэкоцентр" "за нарушения в работе городской свалки", действие документа истекло 16 сентября. По данным правительства региона, Челябинская городская свалка прекратила работу 11 сентября, с тех пор мусор должны вывозить на новые полигоны в Полетаево и Урефты, которые находятся далеко от города. В результате во дворах стали скапливаться отходы.

В среду полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому нормализовать ситуацию с вывозом бытового мусора областном центре за три дня.

В сообщении на сайте полпредства отмечается, что главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев обсудил принимаемые меры с прокуратурой, областными и муниципальными властями, обратив внимание на необходимость "неукоснительного выполнения поручений полпреда". На сайте указано, что "к настоящему времени обеспечивается ежедневный вывоз из Челябинска от 700 до 800 тонн бытовых отходов на Полетаевский полигон и около 200 тонн - на Урефтинский полигон, при этом первый объект переведен на круглосуточный режим работы".

Администрация Челябинска выделила главам городских районов 14 млн рублей на привлечение дополнительной техники для уборки мусорных завалов вокруг контейнерных площадок.