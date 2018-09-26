Исследовательские проекты для Тюменского научно-образовательного центра предложат в ноябре

ТЮМЕНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Конкретные проекты научно-образовательного центру (НОЦ), который может быть создан в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) будут определены на стратегической сессии в Тюмени в ноябре. Об этом в среду сообщает пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Ранее сообщалось, что власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО подали заявку на создание межрегионального НОЦ, для этого создана специальная рабочая группа. Предполагается, что центр будет расположен в Тюмени.

"На ноябрь запланирована встреча всех заинтересованных в создании НОЦ сторон, где будут окончательно сформулированы основные направления деятельности центра и конкретные темы и проекты. В стратегической сессии примут участие представители вузовского сообщества, науки, реального сектора экономики, органов власти всех трех субъектов федерации большой Тюменской области", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, создание межрегионального НОЦ - это задача, которую по силам решить совместными усилиями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. "Идею создания Тюменского НОЦ поддержали представители университетов, научных институтов РАН, крупных промышленных компаний трех субъектов РФ. Такое сотрудничество, консолидация потенциала всех участников дает нам очевидные преимущества, уверен, центр может придать существенный импульс научно-технологическому развитию Западной Сибири", - сказал ТАСС глава региона.

Председатель Совета ректоров вузов региона, ректор ТюмГУ Валерий Фальков добавил, что реализация проекта также позволит увеличить объем внутренних затрат на исследования и разработки за счет внебюджетных источников компаний-участников.

Национальный проект "Наука" должен быть разработан в соответствии с майским указом президента. Согласно поручениям Владимира Путина, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. К этому же сроку должно быть создано не менее 15 научно- образовательных центров мирового уровня, а приборная база ведущих научных организаций должна быть обновлена не менее чем на 50%.