Концерт МГАСО в Екатеринбурге будут транслировать в больницах и библиотеках области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Концерт в рамках тура Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО), который пройдет на сцене Свердловской филармонии, будет транслироваться в интернете, а также специально в 60 точках региона - филармонических собраниях, в том числе в больницах и библиотеках. Об этом рассказал в среду в пресс-центре ТАСС замдиректора филармонии Рустем Хасанов.

"У нас запланирована прямая трансляция виртуальным концертным залом - то есть мы расширяем рамки концертного зала и делаем концерт доступным практически всей России, всему миру. Мы рады, что нас будут смотреть и слушать в режиме онлайн слушатели филармонических собраний Свердловской области - это свыше 60 точек на карте нашего региона: в муниципальных библиотеках, музеях, в больницах и рекреационных центрах у нас развернута сеть виртуального зала, где абсолютно бесплатно люди в режиме онлайн становятся соучастниками, свидетелями крупных событий в культурной жизни. Мы очень рады, что получили согласие от оркестра на эту прямую трансляцию", - сказал Хасанов.

Концерт пройдет в рамках пятого Симфонического форума России, который состоится в Екатеринбурге с 5 по 13 октября с участием оркестров из Москвы, Екатеринбурга, Хабаровска, Воронежа, Иркутска и Омска. Хасанов добавил, что филармония выбрала из программы МГАСО 7-ю симфонию Бетховена и 4-ю симфонию Брамса. "В программу форума мы взяли из предложенных программ этого тура серьезную, которую, как нам кажется, выражает кредо художественного руководителя (Павла Когана)", - пояснил он.

Хасанов также отметил, что запланировано участие МГАСО в деловой программе, где пройдет большой семинар по продвижению пиар-сопровождению оркестров.

Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) впервые в своей 75-летней истории 30 сентября отправится в большой гастрольный тур по России и даст 20 концертов. Региональным филармониям будет предложено две программы: одна состоит из произведений Бетховена и Брамса, вторая включает вальсы и полонезы русских композиторов - Чайковского, Глазунова, Римского- Корсакова, Глинки, Рубинштейна.