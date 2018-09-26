Путешественник из Китая в одиночку доплыл на байдарке до Югры, преодолев весь Иртыш

ТАСС, 26 сентября. Путешественник из Китая прибыл в Ханты-Мансийск, в одиночку преодолев на байдарке весь Иртыш. Об этом в среду сообщили в пресс-службе местного отделения государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

"Более 4 тысяч километров по Иртышу, от истоков реки в Китае до слияния с Обью - такое расстояние преодолел на байдарке китайский путешественник Хоу Чжили в одиночку", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Хоу Чжили - обычный проектировщик, родом он из города, расположенного у истока Иртыша. Оттуда путешественник и отправился в путь в начале лета. "Скорость движения его байдарки не превышает семи километров в час. В день он проходит около пятидесяти [километров]. Ночует в основном на берегу, в палатке", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что главная цель туриста была - дойти до слияния Оби и Иртыша, после этого он планирует посетить достопримечательности Ханты-Мансийска. "В Китай путешественник вернется на самолете", - добавили в пресс-службе.