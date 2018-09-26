Следовавшие по Новому шелковому пути художники из Китая представили работы на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Коллектив художников из Китая "Новый шелковый путь", совершившие путешествие по одноименному пути, презентовали работы на выставке в духовно-просветительском центре "Царский" в Екатеринбурге. Об этом вечером в среду сообщила ТАСС заведующая музеем духовно-просветительского центра Татьяна Романюк.

"Четвертый год эта группа [художников] ездит по маршруту Нового шелкового пути из Китая в Европу, заезжая в Россию, и только второй год подряд они посещают духовно-просветительский центр "Царский", где устраивают презентацию своих работ: демонстрируют, каким образом создаются работы китайской каллиграфии и рассказывают, что значат эти произведения. Художники продемонстрировали в том числе как создаются картины, не только каллиграфия, а также работы в других жанрах", - сказала собеседница агентства.

Художник Александр Ремезов рассказал ТАСС, что главной задачей их поездки является культурный обмен со странами. "В Европе они были практически везде, проехали до Испании, вернулись уже другими странами. Сейчас они обратно в Китай едут через Россию. Их путь признан самым большим по количеству посещаемых стран", - уточнил он.

Ремезов пояснил, что художники работают в основном с китайской тушью и бумагой. "Они изображают городские или природные пейзажи, портреты местных жителей", - уточнил он.

О Новом шелковом пути

Идея создания транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года. Инициатива "Новый шелковый путь" предусматривает развитие ключевой транспортной инфраструктуры, которая обеспечила бы китайским производителям прямой доступ к рынкам на востоке. Программа включает строительство портов (сухих и водных), железных дорог, создание особых экономических зон, а также электросетей, телекоммуникационных сетей, инфраструктуры здравоохранения и образования. Россия участвует в проекте с 2015 года.