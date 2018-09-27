Бывший замглавы челябинского Минэкономразвития останется под домашним арестом

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Челябинский областной суд в четверг оставил без изменения меру пресечения обвиняемому в мошенничестве бывшему первому заместителю министра экономического развития области Антону Бахаеву. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе инстанции.
"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Антона Бахаева и оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска, которым суд изменил обвиняемому меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест сроком на 2 месяца, до 19 ноября 2018 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в апелляции государственный обвинитель просил постановление суда первой инстанции отменить и удовлетворить ходатайство следователя о содержании обвиняемого под стражей.
Ранее в пресс-службе УФСБ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств. В пресс-службе губернатора Челябинской области ТАСС сказали, что глава региона в курсе следственных действий, которые проводятся силовыми структурами в отношении Бахаева в рамках возбужденного дела. Обвиняемый в мошенничестве чиновник был арестован 21 июля.
Также сообщалось, что Бахаев пришел с повинной и в ходе дополнительного допроса с участием защитника дал подробные признательные показания, изъявил желание заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.