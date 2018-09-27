Радиоактивные отходы на пункте изоляции на Южном Урале станут безопасными через 300 лет

ТАСС, 27 сентября. Твердые радиоактивные отходы третьего и четвертого классов (среднеактивные короткоживущие, низко- и очень низкоактивные) пункта финальной изоляции, который будет построен вблизи производственного объединения (ПО) "Маяк" (входит в ГК "Росатом") в Озерске в Челябинской области, станут безопасными через 300 лет. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель центра по связям с общественностью, СМИ, международными и общественными организациями Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (ФГУП "НО РАО", входит в ГК "Росатом") Никита Медянцев.

"Вывод из эксплуатации [объекта] возможен в середине 2030-х годов, далее наступит фаза мониторинга, который продлится до 500 лет. Основные радиоактивные отходы превратятся в безопасные примерно через 300 лет, когда произойдет десять периодов полураспада. Ни в коем случае иностранных радиоактивных отходов не может появиться в РФ, потому что ввоз на территорию РФ радиоактивных отходов, принадлежащих другим странам, противоречит нашему законодательству и является преступлением", - сказал он.

Ранее сообщалось, что максимальная мощность приповерхностного пункта изоляции твердых радиоактивных отходов в Озерске - около 225 тыс. кубических метров. Строительство планируется начать в 2019-2020 гг.

О предприятии

ПО "Маяк" является ведущим предприятием ядерного оружейного комплекса России, осуществляет деятельность по таким направлениям, как регенерация отработавшего ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством. На предприятии работают промышленные реакторы, обладающие уникальными нейтронно-физическими характеристиками, что позволяет получать широкую номенклатуру радиоактивных изотопов оборонного и гражданского назначения.

ФГУП "НО РАО" определено национальным оператором по обращению с радиоактивными отходами, это единственная организация, уполномоченная вести деятельность по окончательной изоляции радиоактивных отходов. До настоящего времени все радиоактивные отходы в стране хранились во временных хранилищах предприятий атомной отрасли и окончательно не захоранивались. По данным НО РАО, объемы накопленных со времен реализации советского атомного проекта РАО, находящихся на территории РФ, составляют около 500 млн куб. метров.

Первый приповерхностный пункт захоронения твердых радиоактивных отходов начал создаваться в 2008 году Уральским электрохимическим комбинатом (УЭХК, предприятие топливной компании ТВЭЛ ГК "Росатом") в Новоуральске в Свердловской области. Хранилище представляет собой бетонное сооружение с толщиной стенки до 70 см и глубиной семь метров. Твердые спрессованные отходы упаковываются в металлические бочки и размещаются в железобетонные контейнеры, к настоящему времени пункт передан в эксплуатацию НО РАО.