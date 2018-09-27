Два жителя Челябинска обвиняются в заказном убийстве

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области предъявили обвинение в организации и совершении убийства по найму двум жителям Челябинска. Еще один человек подозревается в пособничестве, сообщает в четверг в пресс-служба управления.

По данным СК, убийство произошло 12 сентября в лесополосе на улице Блюхера в Челябинске. Жертвой стал 47-летний местный житель, который скончался от огнестрельных ранений. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") УК РФ.

"Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, <…> были задержаны трое подозреваемых в совершении преступления. Организатору и исполнителю убийства предъявлено обвинение в организации убийства по найму и в убийстве по найму. <…> В отношении пособника решается вопрос о предъявлении ему обвинения в пособничестве в совершении убийства по найму", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемые по решению суда помещены под стражу. Меру пресечения третьему фигуранту дела должны избрать в ближайшее время.