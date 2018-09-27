Экс-сотрудника вневедомственной охраны в Кургане приговорили к колонии за сбыт наркотиков

ТАСС, 27 сентября. Курганский городской суд приговорил бывшего сотрудника управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Курганской области к 12 годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков и вооруженные нападения на финансовые организации. Об этом сообщается в четверг на сайте Следственного управления СК РФ по Курганской области.

"Приговором Курганского городского суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в 2017-2018 годах осужденный получал наркотики, расфасовывал их по сверткам, после чего размещал свертки по закладкам на улицах Кургана для дальнейшего их сбыта. Его деятельность была пресечена сотрудниками региональной полиции, наркотики были изъяты.

Кроме того, была установлена причастность осужденного к совершению трех разбойных нападений на финансовые организации. "В октябре 2016 года обвиняемый, надев шапку-маску и перчатки, вооружившись незаконно приобретенным обрезом охотничьего ружья зашел в отделение одного из банков в Кургане. Демонстрируя обрез охотничьего ружья, он потребовал от кассира открыть дверь помещения кассы, предназначенного для временного хранения денежных средств, однако женщина отказалась выполнить его требования, закрывшись изнутри. Осознавая, что похитить денежные средства он не сможет, мужчина скрылся с места преступления", - отмечается в сообщении.

Осужденный совершил еще два аналогичных разбойных нападения на микрокредитные компании, похитив порядка 11 тыс. рублей. "На момент совершения разбойных нападений мужчина являлся сотрудником управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Курганской области и был уволен по собственной инициативе в сентябре 2017 года", - уточняется в сообщении СУ СК РФ по Курганской области.